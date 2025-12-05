ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mist zorgt voor hinder op Eindhoven Airport

Economie
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 10:25
anp051225090 1
EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven Airport heeft vrijdagochtend last van de mist die over delen van het land hangt, waardoor er geen vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven. Dat leidt tot vertragingen en vluchten die moeten uitwijken naar Keulen en Maastricht, is te zien op de website. Er is wel startend vliegverkeer.
Aankomende vluchten vanuit Alicante, Boedapest en Málaga zijn omgeleid naar Keulen. Een vlucht uit Tirana moest landen in Maastricht. Verschillende andere vertrekkende en aankomende vluchten lopen vertraging op.
Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de mist. Die geldt vrijdag rond 10.00 uur voor Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. Volgens het KNMI komt in het westen plaatselijk dichte mist voor, waar verkeer hinder van kan ondervinden. Voor Zeeland was eerder ook sprake van code geel, maar voor die provincie geldt die inmiddels niet meer.
Naar verwachting trekt de mist eind van de ochtend op.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

ANP-534740352

Nicol Kremers voor de rechter: zes keer te veel coke, drie keer te veel alcohol

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

ANP-516330954

Topbestuurders NPO weigeren loonoffer terwijl honderden medewerkers vrezen voor hun baan

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

Loading