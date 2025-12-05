ECONOMIE
Rotterdammer (78) vast voor seksueel misbruik Filipijnse kinderen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 10:23
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft deze week een 78-jarige man in Rotterdam opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van kinderen in de Filipijnen en het livestreamen daarvan. Hij had volgens het Openbaar Ministerie contact met een Filipijnse vrouw die de livestreams voor hem regelde. De Filipijnse politie arresteerde haar in oktober en bevrijdde toen vier kinderen uit de misbruiksituatie.
Rechercheurs hadden de woning van de Rotterdammer eind mei dit jaar doorzocht en apparatuur meegenomen. Daaruit bleek volgens het OM dat hij veel contact had met een Filipijnse vrouw via onder meer WhatsApp en dat hij tegen betaling kinderpornografisch beeldmateriaal ontving.
Op zijn gegevensdragers vond de politie beelden van vele minderjarige slachtoffers. Uit chats zou blijken dat de man ook is afgereisd naar de Filipijnen en dat de vrouw tegen betaling minderjarige meisjes voor hem regelde die hij daar seksueel kon misbruiken.
De man uit Rotterdam wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.
