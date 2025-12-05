Partijleiders in gesprek met informateur over vervolg formatie

DEN HAAG (ANP) - De partijleiders van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en JA21 zijn aangeschoven bij informateur Sybrand Buma (CDA) om te praten over het vervolg van de formatie. De politici herhaalden bekende standpunten tegenover de verzamelde pers voordat ze naar binnen gingen.

Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) hebben deze week een basisstuk gepubliceerd, waarin de andere drie partijen in meer of mindere mate aanknopingspunten zien. Buma concludeerde donderdag dat er momenteel geen werkbare opties zijn voor een minderheids- of meerderheidssamenwerking.

Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) zei opnieuw dat hij een minderheidskabinet "een cruciale fout" vindt. Hij hekelt de VVD-blokkade voor een mogelijke samenwerking met de linkse fusiepartij. VVD-leider Dilan Yeşilgöz stond de pers niet te woord voorafgaand aan het gesprek.

Bontenbal noemde de situatie wederom "ingewikkeld", Jetten benadrukte dat er wat hem betreft nog steeds "verschillende mogelijkheden zijn".