Modehuis Hermès profiteert van Amerikaanse kooplust

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 9:46
PARIJS (ANP/RTR) - De Franse maker van luxegoederen Hermès, vooral bekend van de zijden sjaals en prijzige tassen, heeft de verkopen in het afgelopen kwartaal verder zien toenemen. Het modebedrijf deed vooral in de Verenigde Staten goede zaken, waar de omzet met ruim 14 procent toenam.
Hoewel eerder werd gevreesd dat de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump de omzet in de VS zouden drukken, is dat tot nu toe niet gebeurd. De totale verkopen van het concern groeiden in het derde kwartaal met 9,6 procent, licht boven de verwachtingen van marktkenners.
Het Franse luxeconcern LVMH, producent van onder meer de handtassen van Louis Vuitton, mode van Christian Dior en champagne van Moët & Chandon, verraste in het afgelopen kwartaal ook al met een omzetgroei, werd vorige week bekend. De prestaties van de modehuizen wijzen erop dat de langdurige dip in de vraag naar luxegoederen mogelijk afneemt.
