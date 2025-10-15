ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Modeketen Mango waarschuwt klanten voor datalek

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 17:07
anp151025153 1
BARCELONA (ANP) - Mango waarschuwt klanten voor een datalek. Een van de externe marketingdiensten van de modeketen heeft zonder toestemming toegang gehad tot bepaalde klantgegevens. Het gaat om voornamen, postcodes, e-mailadressen en telefoonnummers. Mango benadrukt dat inlog-, bank- en paspoortgegevens niet zijn gelekt.
"Uit voorzorg versturen wij deze mededeling en wij adviseren al onze klanten om aandacht te besteden aan verdachte mededelingen of verzoeken om ongebruikelijke handelingen, zowel per e-mail als telefonisch", laat Mango weten. Het is niet bekend van hoeveel klanten de gegevens zijn gelekt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

shutterstock_1950836218

Hoe weet je of bevroren brood nog goed is?

76904579_m

Zone 30 maakt een wereld van verschil voor fietsers (en amper voor automobilisten)

Loading