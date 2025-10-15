Modeketen Mango waarschuwt klanten voor datalek

BARCELONA (ANP) - Mango waarschuwt klanten voor een datalek. Een van de externe marketingdiensten van de modeketen heeft zonder toestemming toegang gehad tot bepaalde klantgegevens. Het gaat om voornamen, postcodes, e-mailadressen en telefoonnummers. Mango benadrukt dat inlog-, bank- en paspoortgegevens niet zijn gelekt.

"Uit voorzorg versturen wij deze mededeling en wij adviseren al onze klanten om aandacht te besteden aan verdachte mededelingen of verzoeken om ongebruikelijke handelingen, zowel per e-mail als telefonisch", laat Mango weten. Het is niet bekend van hoeveel klanten de gegevens zijn gelekt.