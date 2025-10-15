ECONOMIE
PME belegt 40 miljoen in startups Europese defensie-industrie

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 17:00
DEN HAAG (ANP) - Pensioenfonds PME gaat 40 miljoen euro investeren in Europese start- en scaleups die zich richten op defensie- en veiligheidstoepassingen. Het metalektrofonds streeft daarmee naar een goed rendement en wil een bijdrage leveren aan de versterking van de defensie-industrie.
Het geld gaat naar een fonds van de Amsterdamse investeerder Keen Venture Partners. Dat richt zich specifiek op de defensie-industrie. PME heeft ruim 626.000 deelnemers in de metaal- en techindustrie.
"PME voelt een sterke betrokkenheid bij de defensiesector. Veel van onze werkgevers produceren defensiematerieel of zijn toeleverancier voor de defensie-industrie", legt PME-bestuurder Eric Uijen uit. "In een wereld waarin internationale verhoudingen onder druk staan, groeit het besef dat we in Europa meer moeten investeren in onze veiligheid en weerbaarheid."
