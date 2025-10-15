Merlier houdt Kooij van etappezege in Tour of Holland

DORDRECHT (ANP) - De Belg Tim Merlier heeft Olav Kooij van een zege afgehouden in de eerste etappe van de Tour of Holland. De 32-jarige wielrenner van Soudal Quick-Step had aan het einde van een spannende massasprint in Dordrecht net wat meer over dan de 23-jarige Nederlander. De derde plaats was voor de Deen Tobias Lund Andresen.

Merlier boekte in de rit over 119 kilometer vanuit Dordrecht zijn zestiende zege van het seizoen. Kooij (Visma - Lease a Bike) staat op elf overwinningen, waarvan twee in de Ronde van Italië.

De Brit Ethan Hayter won de proloog van dinsdag in Den Haag. De etappekoers duurt tot en met zondag en gaat donderdag verder met een individuele tijdrit in Etten-Leur. Dan draagt de Zweed Jakob Söderqvist de leiderstrui.

De Tour of Holland is volgens organisator TIG Sports & Events de opvolger van de Ronde van Nederland die tot 2004 werd verreden.