Moederbedrijf Action keldert op beurs Londen om zwakkere verkoop

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - 3i Group, het Britse moederbedrijf van winkelketen Action, is donderdag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij discountwinkelketen Action, een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben nu een toenemende inflatie de bestedingsruimte van consumenten onder druk zet.

Aandelen van 3i werden bij opening van de beurs bijna een kwart minder waard. Het gaat om de grootste koersval voor het aandeel sinds 2009.

De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De verkopen in winkels die al langer dan een jaar open zijn, stegen volgens donderdag gepubliceerde cijfers met 2,4 procent in de negentien weken tot 10 mei. Dat is minder dan de helft van het tempo dat in dezelfde periode vorig jaar werd waargenomen.

Action heeft sinds de oorlogsuitbraak in het Midden-Oosten vooral last van voorzichtige consumenten in Frankrijk en Duitsland. In Nederland, België en Zuid-Europa waren de cijfers volgens een persbericht van 3i wel in lijn met de verwachtingen.