Minderjarige aangehouden voor eerdere vernieling Loosdrecht

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 9:27
LOOSDRECHT (ANP) - De politie heeft dinsdag een jongen uit Utrecht aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield.
De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Eerder deze maand werd Brian A. (34) uit Ermelo voor betrokkenheid bij het geweld veroordeeld tot zes weken cel, waarvan twee voorwaardelijk.
Deze week ging het weer mis bij een protest tegen de noodopvang van asielzoekers in het Noord-Hollandse dorp. Relschoppers gooiden fakkels naar het pand, waardoor brand ontstond in de bosjes naast het gemeentehuis. Drie mensen zijn hiervoor aangehouden.
