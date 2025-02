Leidt meer onderwijs tot minder seks?

Eerst het antwoord: onder Amerikaanse jongeren wel. IHet seksleven van Amerikaanse universiteitsstudenten blijkt verrassend tam. Vele ouderejaars hebben nog nooit seks gehad

Dit is niet ongebruikelijk. Seksuele activiteit onder Amerikanen in de universiteitleeftijd is de afgelopen 20 jaar met bijna de helft gedaald, als onderdeel van een bredere afname in seksuele activiteit die sommige journalisten een "seksrecessie" hebben genoemd, schrijft The Economist.

Een analyse door The Economist laat zien dat een seksuele matiging niet alleen universiteitsstudenten treft, maar ook afgestudeerden. Dit creëert een "diploma-kloof" in de slaapkamer.

Tussen 2002 en 2023 hadden 25- tot 35-jarigen met een bachelordiploma 11% minder vaak seks dan de gemiddelde volwassene; degenen met een universitair diploma hadden 13% minder vaak seks. Hoe hoger opgeleid, des te minder seks. Rond 2015 is de nieuwe preutsheid - althans in de VS - begonnen. Nederlandse cijfers zijn er niet.

Een paar grafiekjes uit The Economist: