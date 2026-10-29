Moederbedrijf Booking.com lijdt nederlaag in zaak rond massaclaim

AMSTERDAM (ANP) - Het moederbedrijf van boekingsplatform Booking.com heeft een nederlaag geleden in de rechtbank in Amsterdam rond de massaclaim tegen het bedrijf. De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) willen dat het Amerikaanse Booking Holdings en het in Singapore gevestigde zusterplatform Agoda ook onder de claimzaak vallen. De rechtbank Amsterdam heeft deze week bepaald bevoegd te zijn om ook de buitenlandse bedrijven mee te nemen in de claimzaak.

De Consumentenbond en CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter. Ze beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten en vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. In september vond de eerste zitting plaats, die draaide om de vraag of de claimzaak ook mag gaan over de in het buitenland gevestigde bedrijven.

De partijen aan de kant van het in Amsterdam gevestigde Booking.com vonden tijdens de zitting dat niet de gehele holding aansprakelijk is voor de claims. De rechtbank heeft Booking Holdings en Agoda nu ongelijk gegeven.

Nepkortingen

Volgens de Consumentenbond hebben meer dan 270.000 mensen zich inmiddels voor de claimzaak aangemeld. De belangenbehartiger voor consumenten en CCC stellen dat Booking.com en Agoda mensen misleiden met nepkortingen, onvolledige prijzen en verzonnen schaarste over onder meer kosten en beschikbaarheid. Ook zou Booking.com illegale verplichtingen opleggen aan hotels, waardoor ze geen lagere prijzen of betere voorwaarden zouden mogen aanbieden dan via Booking.com. De stichting en de Consumentenbond willen dat Booking.com met deze praktijken stopt en een schadevergoeding betaalt aan benadeelde consumenten.

Booking.com, dat de claims eerder bestreed, is gevraagd om een reactie.