Dodental Spaanse treinramp loopt op, premier belooft maatregelen

TOLEDO (ANP) - Het dodental door het treinongeluk in Spanje is gestegen naar 69, meldt de nieuwssite El País op basis van informatie van de overheid. Er liggen nog vijftig mensen in het ziekenhuis. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft steun beloofd aan de families van de slachtoffers en zegt ook de veiligheid op het spoor te gaan verbeteren.

Woensdagochtend reed bij Urda een trein op een andere trein. De verkeersleiding had gezegd dat de machinist kon doorrijden na een storing, terwijl het spoor eigenlijk nog niet vrij was.

Het was de tweede keer dit jaar dat tientallen doden vielen bij een ongeluk op het Spaanse spoor. "De veiligheid zal verbeterd worden", zei Sánchez donderdagochtend na overleg met een crisisteam. Volgens hem werken alle diensten "dag en nacht" aan het onderzoek, ook om herhaling te voorkomen, aldus El País.

In totaal raakten ruim honderd mensen gewond bij het treinongeluk. De politie heeft ook 64 meldingen van vermissingen. Spanje houdt drie dagen van rouw.