Moederbedrijf Burger King verkoopt meer fastfood, winst stijgt

MIAMI (ANP/BLOOMBERG) - Het moederbedrijf van onder meer Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van Whoppers en ander fastfood van zijn ketens. Het bedrijf, Restaurant Brands International (RBI), boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King.

RBI zag de verkopen uit de vestigingen van zijn ketens die al meer dan een jaar open zijn met 3,5 procent stijgen. Bij Burger King nam dit met 7,2 procent toe en kwam de omzet uit op 762 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 660 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar was dit nog 744 miljoen dollar.

De omzet van heel RBI kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. Een jaar eerder ging nog een omzet van 4,5 miljard dollar in de boeken. Onderaan de streep hield het bedrijf een nettowinst van 845 miljoen dollar over, tegen 348 miljoen dollar een jaar eerder.