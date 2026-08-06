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Vier aanhoudingen voor doodsbedreiging burgemeester Depla

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 15:16
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BREDA (ANP) - Vier mannelijke verdachten zijn aangehouden omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging zouden hebben geuit aan de burgemeester van Breda, Paul Depla. De politie meldt hen op het spoor te zijn gekomen door informatie uit een telefoon van een supporter van NAC Breda te halen.
De burgemeester had aangifte gedaan om de tekst 'Depla dood' die op 8 maart op een spandoek aan een kroeg in de Meidoornstraat in zijn stad hing. Maar in mei meldde het Openbaar Ministerie dat het onderzoek was vastgelopen, omdat niet kon worden bewezen dat de twee verdachten die in beeld waren te maken hadden met het maken of ophangen van het doek.
Op 20 mei werden meerdere NAC-supporters aangehouden rond rellen na een wedstrijd van de club tegen Heerenveen. Hun telefoons werden in beslag genomen en op één werd een foto gevonden van het spandoek met de vier verdachten. Drie komen uit Breda en zijn 16, 32 en 34 jaar, een komt uit Oosterhout en is 24 jaar.
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