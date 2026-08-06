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Nieuwe natuurbrand in duinen bij Ouddorp

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 15:21
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OUDDORP (ANP) - In het duingebied langs het Oosterduinpad bij het Zuid-Hollandse Ouddorp woedt een natuurbrand. De omvang ervan is nog niet duidelijk, meldt de veiligheidsregio. Wel is voor het incident Grip 1 uitgeroepen. Dat betekent dat door de urgente situatie er een commandoteam naar de locatie gaat dat de inzet van de verschillende hulpdiensten op elkaar afstemt, zodat de hulpverlening goed verloopt.
Er zijn waterwagens ingezet om te zorgen voor voldoende bluswater. Door de aanhoudende droogte kan de brand zich snel uitbreiden. Op ongeveer dezelfde plek woedde afgelopen vrijdag ook al een natuurbrand.
Omdat er veel rook vrijkomt, wordt omwonenden gevraagd om uit de rook te blijven en de hulpdiensten niet te hinderen.
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