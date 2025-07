Moederbedrijf Douwe Egberts uitblinker op beurs, IMCD keldert

AMSTERDAM (ANP) - JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, was woensdag een uitblinker op de aandelenbeurs in Amsterdam na goed ontvangen kwartaalcijfers en vooruitzichten. Chemicaliëndistributeur IMCD kwam juist met tegenvallende resultaten en dook hard omlaag op het Damrak.

JDE Peet's is optimistischer geworden over 2025, na een sterke groei in de eerste jaarhelft. Die groei was bijna volledig toe te schrijven aan prijsverhogingen van 21,5 procent. Topman Rafa Oliveira van het koffie- en theebedrijf stelde zeer tevreden te zijn met de resultaten. Het aandeel werd door beleggers bijna 11 procent hoger gezet in de MidKap.

IMCD kelderde meer dan 12 procent in de AEX. Topman Marcus Jordan sprak van uitdagende en onvoorspelbare macro-economische omstandigheden, die volgens hem voorlopig zullen aanhouden.

De AEX eindigde licht lager op 909,41 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 905,13 punten. In Parijs en Frankfurt werden winsten tot 0,2 procent geboekt. Londen was vrijwel vlak.

Chipbedrijf Besi nam de leiding in de AEX met een plus van 2 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer volgde met een koerswinst van 1,4 procent. Het bedrijf zag de omzet en winst stijgen in de eerste zes maanden van het jaar en werd optimistischer over de winstgroei dit jaar.

In de MidKap ging Basic-Fit bijna 7 procent omhoog. Het aandeel werd een dag eerder nog ruim 14 procent lager gezet bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 na slecht ontvangen kwartaalcijfers. Tankopslagbedrijf Vopak opende eveneens de boeken en klom ruim 3 procent.

In Frankfurt ging Adidas ruim 11 procent onderuit. Het Duitse sportmerk kende een sterk financieel eerste halfjaar door de populariteit van zijn retrosneakers. Het concern blijft echter voorzichtig door de onzekerheid over Amerikaanse invoerheffingen. Mercedes-Benz verloor 3,4 procent. Het Duitse autoconcern waarschuwde voor een lagere omzet en winst dit jaar door de Amerikaanse importheffingen.