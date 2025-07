Veel meer tijd voor UWV om bezwaren te behandelen

ROTTERDAM (ANP) - Het UWV krijgt veel meer tijd om te beslissen in zaken waarin een medisch advies van een verzekeringsarts noodzakelijk is. Dat heeft de rechter in Rotterdam geoordeeld in drie zaken.

Het UWV kreeg tot nu toe twee weken de tijd om een bezwaar van iemand die al te lang op een UWV-besluit moet wachten, te behandelen. Duurde het te lang, dan kon iemand een dwangsom eisen.

Volgens de rechtbank is dat geen realistische termijn door het grote tekort aan verzekeringsartsen. De UWV-kantoren van Rotterdam en Breda hebben dit jaar tot juni zo'n 1,5 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen.

De rechtbank zegt dat de nieuwe beslistermijn dertig weken wordt in werknemerszaken, en veertig weken in werkgeverszaken. Dat geldt voor nieuwe zaken. Bij lopende zaken wordt het acht weken in zaken van werknemers en achttien weken bij beroepen van werkgevers. Dat verschil wordt verklaard door de belangen: bij werknemers gaat het over hun inkomen, bij werkgevers om verlaging van premies.