Moederbedrijf MediaMarkt profiteert van groter onlinemarktaandeel

door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 9:47
DÜSSELDORF (ANP) - Ceconomy, het Duitse moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft het twaalfde kwartaal op rij winstgevende groei laten zien. Volgens topman Kai-Ulrich Deissner steeg het onlinemarktaandeel van zijn bedrijf in de feestdagenperiode daarbij tot een recordniveau. Hij heeft de indruk dat eerdere investeringen zich uitbetalen en dat zijn meer dan duizend winkels en websites goed op elkaar aansluiten.
Ceconomy verkocht afgelopen kwartaal voor 7,6 miljard euro aan elektronica en andere producten. Dat was 0,5 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2024. Naar eigen zeggen had Ceconomy in landen waar het bedrijf actief is meer dan 30 procent van de onlinemarkt in handen. De winst steeg tot 181 miljoen euro, van 148 miljoen euro een jaar eerder.
Vorig jaar werd bekend dat Ceconomy wordt overgenomen door de grote Chinese webwinkel JD.com voor ongeveer 2,2 miljard euro. Die deal moet dit jaar worden afgerond. Bij de overname vallen geen ontslagen en worden geen vestigingen gesloten.
