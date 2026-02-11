Tussentijdse rijvaardigheidstoets vanaf 30 maart overal terug

RIJSWIJK (ANP) - Na een jaar afwezigheid is de tussentijdse rijtoets vanaf 30 maart weer overal terug. Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De toets was tijdelijk geschrapt, omdat sinds corona de wachttijden waren opgelopen. In die periode konden honderdduizenden rijexamens niet doorgaan en ontstond er een stuwmeer aan wachtende leerlingen.

De afgelopen maanden was het in delen van het land alweer mogelijk de tussentijdse rijproef te doen.

Met de tussentijdse toets wordt de rijvaardigheid van een kandidaat getest in aanloop naar het echte rijexamen. Wie tijdens deze toets de 'bijzondere verrichtingen' zoals de hellingproef en fileparkeren goed uitvoert, krijgt daarvoor vrijstelling bij het echte examen.