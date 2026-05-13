TUI merkt dat reizigers langer wachten met boeken door oorlog

HANNOVER (ANP) - Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een vakantie voor deze zomer als gevolg van onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten. De hotels en resorts zijn minder volgeboekt dan vorig jaar. Volgens TUI moet 45 procent van de reizigers nog een vakantie boeken voor deze zomer.

De Duitse reisorganisatie ziet meer vraag naar bestemmingen in het westelijke Middellandse Zeegebied en verwacht dat Spanje en Griekenland de populairste bestemmingen worden deze zomer.

TUI meldt een sterke vraag naar zijn cruisereizen in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. Omdat twee cruiseschepen tot half april vastzaten in de Perzische Golf viel de bezettingsgraad van de schepen van TUI Cruises lager uit dan een jaar eerder. Buiten die annuleringen zaten de cruiseschepen voor 98 procent vol.

De oorlog in het Midden-Oosten leidde tot 40 miljoen euro aan extra kosten. Brandstofprijzen zijn als gevolg van de blokkade van de Straat van Hormuz fors opgelopen.