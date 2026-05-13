Cruiseschip Hondius nu naar verwachting maandag in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het cruiseschip m/v Hondius komt naar verwachting maandag aan het einde van de ochtend aan in de Rotterdamse haven. Dat melden rederij Oceanwide Expeditions en het Havenbedrijf Rotterdam. Eerder was de verwachting dat het schip in de nacht van zondag op maandag zou aankomen.

Waarschijnlijk arriveert het schip tussen 10.00 en 12.00 uur in Rotterdam. Het havenbedrijf benadrukt dat de planning onder voorbehoud is.

Aan boord van de Hondius zijn nog 27 mensen, namelijk 25 bemanningsleden en 2 medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Geen van hen heeft symptomen van het hantavirus, dat vorige maand uitbrak op het schip. Ook aan boord is het lichaam van een begin deze maand overleden Duitse vrouw.

Grond gereinigd en gedesinfecteerd

Bij aankomst in Nederland wordt de Hondius grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Dat gebeurt "op een later moment" in de Europoort, zegt het Havenbedrijf Rotterdam. De precieze details worden volgens Oceanwide nog besproken met de Rotterdamse GGD, het RIVM en de lokale autoriteiten.

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten schrijft woensdag aan de gemeenteraad dat de ligplaats van het schip de Calandsteiger 7 in de Europoort wordt. De omgeving van die steiger wordt zodanig ingericht dat verschillende organisaties daar hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren, aldus Schouten. Zo wordt een deel afgeschermd en worden het parkeerterrein en een stuk grond daaromheen ingericht "voor eventuele test- en andere faciliteiten".

Quarantaine

Volgens Schouten valt de uitvoering van de schoonmaak onder de verantwoordelijkheid van de rederij. De Rotterdamse GGD gaat de bemanning en het medische personeel testen. Zij moeten zes weken in quarantaine, net als de opvarenden die al eerder in Nederland aankwamen. De quarantainelocatie wordt momenteel nog bepaald, zegt Schouten. Er zijn verschillende opties in beeld en er wordt gewerkt aan een plan van aanpak.

Hoe het testen precies in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk. De GGD Rotterdam-Rijnmond staat daarover in nauw contact met de GGD Kennemerland en de GGD Brabant-Zuidoost, "vanwege hun ervaringen met de opvang, het testen en monitoren van de passagiers die eerder deze week op Eindhoven Airport zijn geland", schrijft Schouten aan de raad. "Deze input wordt verwerkt in het draaiboek voor Rotterdam."