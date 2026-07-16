Minister: geen tanker onder Curaçaose vlag bij incident betrokken

WILLEMSTAD (ANP) - Er zijn geen aanwijzingen "dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken is" bij een incident in de Straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na berichtgeving waarin wordt gesteld dat een olietanker onder Curaçaose vlag door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat.

Het ministerie stelt dat Curaçao momenteel niet over olietankers beschikt die onder Curaçaose vlag varen. "De berichtgeving lijkt betrekking te hebben op een zogenoemde dark fleet: schepen die opereren met vervalste, misleidende of onrechtmatig gevoerde registraties en vlaggen om internationale sancties en controles te omzeilen", aldus het ministerie. Eventuele onderzoeken naar misbruik van registraties of vervalste vlagvoering vallen onder "de bevoegde Koninkrijksinstanties".

De Maritieme Autoriteit van Curaçao roept media en publiek op "zorgvuldig om te gaan met berichtgeving en feiten te verifiëren voordat conclusies worden getrokken over de betrokkenheid van Curaçao".