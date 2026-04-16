Moederbedrijf Zara slachtoffer van datalek

ARTEIXO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Inditex, het moederbedrijf van Zara, heeft te maken gekregen met een datalek. Er ligt geen informatie van klanten op straat, aldus de moderetailer. Het zou gaan om informatie over zakelijke relaties.

Het Spaanse bedrijf laat weten dat de eigen activiteiten en systemen niet zijn getroffen, maar dat het datalek is ontstaan bij een externe technologieleverancier. Over welk bedrijf dit gaat, vermeldt Inditex niet. De databases bevatten volgens de Zara-moeder geen klantgegevens, adressen, wachtwoorden of bankpasgegevens. Alle beveiligingsprotocollen zijn volgens het bedrijf toegepast en ook de relevante autoriteiten zijn op de hoogte gesteld.

Inditex is een Spaanse moderetailer en moederbedrijf van verschillende formules. Naast Zara vallen ook Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear en Stradivarius onder het merk.