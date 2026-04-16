Weer honderden vluchten in Duitsland geannuleerd door staking

FRANKFURT (ANP/DPA) - Door stakingen bij het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa zijn donderdag opnieuw honderden vluchten in Duitsland geannuleerd. Ook bijna alle Lufthansa-vluchten vanaf Schiphol naar Frankfurt en München zijn geschrapt.

Piloten en cabinepersoneel van Lufthansa hebben het werk neergelegd. Woensdag mislukte nog een bemiddelingspoging in de vastgelopen loononderhandelingen voor piloten. Lufthansa en de pilotenvakbond werden het niet eens over een lijst van punten die moeten worden opgelost. De staking van het cabinepersoneel is onderdeel van een breder conflict over arbeidsomstandigheden.

Op de luchthaven van Frankfurt, de grootste van Duitsland, zijn volgens luchthavenexploitant Fraport ruim 650 van de meer dan 1300 geplande opstijgingen en landingen geannuleerd. De overgrote meerderheid daarvan was toe te schrijven aan Lufthansa.

Lufthansa heeft de stakingen eerder onverantwoord genoemd, gezien de moeilijke situatie voor de luchtvaart door de oorlog in het Midden-Oosten.