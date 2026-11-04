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Mogelijk miljoenen buitgemaakt bij cyberaanval op Franse bank

Economie
door anp
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LE RELECQ-KERHUON (ANP/AFP) - De Franse regionale bank Crédit Mutuel Arkéa is getroffen door een cyberaanval waardoor frauduleuze transacties mogelijk waren. Daarbij zou volgens berichten zo'n 118 miljoen euro zijn buitgemaakt. De bank zegt dat de aanval onder controle is en dat er geen financiële gevolgen zijn voor klanten.
De bank, onderdeel van Crédit Mutuel, geeft geen details over hoe de aanval is uitgevoerd of wie er achter kunnen zitten. De bank, actief in Bretagne in het westen van Frankrijk, zegt zelf ook niets over het gestolen bedrag. Dat bedrag werd naar buiten gebracht door een onafhankelijke onderzoeker naar geldstromen en cryptotransacties ZachXBT.
"Onze teams gingen direct na de ontdekking van de aanval in actie en hebben uit voorzorg besloten bepaalde transacties tijdelijk op te schorten, om de werking van de systemen te beveiligen en verdere fraude te voorkomen", aldus Arkéa.
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