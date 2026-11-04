Die oude fondueset, de vaas van je tante, de jas die je al drie winters niet aanhad: weg ermee, of toch maar bewaren? Met de ‘contactloze’ opruimmethode hoef je dat niet meteen te beslissen. Je zet de twijfelgevallen in een doos, sluit hem af en kijkt pas na zes maanden wat je hebt gemist.

De Amerikaanse opruimexpert Katrina Teeple, oprichter van het bedrijf Operation Organization, legt de methode uit aan het tijdschrift Real Simple . Haar idee: je ervaart eerst hoe je huis voelt met minder spullen. Pas daarna neem je afscheid.

Waarom opruimen zo vaak vastloopt

Haal je een kast leeg, dan moet je bij elk ding een keuze maken. Na een paar uur raak je uitgeput van al die kleine beslissingen. Psychologen noemen dat beslissingsmoeheid. “Beslissingsmoeheid bestaat echt”, zegt Teeple.

Met de doos stel je die keuze uit. Je hoeft niet te weten of je de spullen ooit nog nodig hebt, je merkt het vanzelf. Volgens Teeple zie je zo “hoe je huis voelt en werkt als je minder houdt”.

Ze gebruikt de methode vooral bij mensen die net beginnen met ontspullen, die erg aan hun spullen hechten of die midden in een grote verandering zitten, zoals een verhuizing naar een kleiner huis.

Geef jezelf genoeg tijd om te ervaren hoe het leven zonder die rommel is. - Katrina Teeple, opruimexpert en oprichter van Operation Organization

1. Zorg voor dozen, zakken en een stift

Teeple raadt voor een goede start acht middelgrote verhuisdozen en vier vuilniszakken aan, plus een watervaste stift. Maak eerst foto’s van de ruimtes die je gaat aanpakken. Dan zie je straks hoeveel ruimte je hebt gewonnen.

2. Plan het in je agenda

Reserveer een week lang twee ongestoorde uren per dag, of twee hele weekenden. Begin met spullen waar je weinig gevoel bij hebt, zoals feestversiering en kleding van het andere seizoen. Dat gaat sneller en geeft vertrouwen voor de lastigere kasten.

3. Werk kamer voor kamer

Blijf in één ruimte tot die opgeruimd genoeg voelt. Kapotte en onbruikbare spullen gaan meteen in de vuilniszak. Wat nog bruikbaar is maar waar je aan twijfelt, gaat in een doos.

Bij spullen met emotionele waarde bepaal je zelf of je ze binnen handbereik houdt of tijdelijk wegzet. Het stuk over sentimentele spullen en vijf andere opruimtrucs geeft daar meer houvast bij.

4. Label de dozen en zet ze uit het zicht

Schrijf op elke doos wat erin zit en de datum. Zet hem op zolder, in de schuur of boven op een kast, waar je hem niet elke dag ziet. Zo kom je minder in de verleiding om er toch weer in te gaan graven.

5. Kies een datum en houd je eraan

Dit is volgens Teeple het belangrijkste deel. Zet een datum zes maanden verder in je agenda en blijf tot dan van de dozen af. “Een datum zes maanden vooruit is een goed idee, ook al denken mensen: dat is zó lang!”, zegt ze. Ben je eerder tevreden over je opgeruimde huis, dan mag de doos eerder weg.

Rommel slaat je zelfvertrouwen aan gruzelementen. Je hebt het gevoel dat je nooit meer bijkomt. - Katrina Teeple, opruimexpert

6. Open de doos en wees eerlijk

Is de datum daar, kijk dan wat je in een half jaar echt hebt gemist. Grote kans dat het om weinig gaat. De rest kun je verkopen, naar de kringloop brengen of weggooien. Wil je daarna verder, kijk dan welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

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