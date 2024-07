Honderden arrestaties bij protest tegen Netanyahu in Washington

WASHINGTON (ANP/DPA/RTR) - De politie in Washington D.C. heeft dinsdag zo'n tweehonderd demonstranten gearresteerd in een van de gebouwen van het Capitool. Zij protesteerden daar tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die woensdag het Congres toespreekt.

Volgens de politie braken de activisten de wet niet toen zij het Cannon House binnengingen, maar wel toen ze daar begonnen te demonstreren. "We hebben de mensen, die legaal binnen waren gekomen, gezegd te stoppen als ze niet gearresteerd wilden worden. Ze zijn niet gestopt", aldus een politieverklaring. "Demonstreren is bij wet verboden in de Congresgebouwen."

Onder de demonstranten bevond zich een groep Joden, die rode T-shirts droegen met daarop teksten als 'Niet in onze naam' en 'Joden zeggen: stop met Israël bewapenen'. Hun aanwezigheid was georganiseerd door de Amerikaanse actiegroep Jewish Voice for Peace, die op social media liet weten: "In de afgelopen negen maanden hebben we ontelbare gruweldaden gezien in Gaza, begaan in onze naam en gefinancierd door onze regering."

Woensdag worden meer demonstraties verwacht in Washington. De politie in de Amerikaanse hoofdstad wordt daarom bijgestaan door honderden agenten uit New York en andere steden. De speciale Capitoolpolitie liet dinsdag een verklaring uitgaan waarin ze stelt het Amerikaanse grondrecht op protest te respecteren, maar waarschuwt dat demonstraties "legaal en vreedzaam" moeten verlopen.