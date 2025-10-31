ECONOMIE
Muziekgroep UMG stijgt in licht lagere AEX na cijfers

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 9:18
anp311025083 1
AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) stond vrijdag bij de stijgers op de Amsterdamse beurs. Het grootste muziekconcern ter wereld, waarvan het hoofdkantoor in Hilversum staat, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Volgens het bedrijf verkochten onder anderen de popsterren Taylor Swift en Sabrina Carpenter en muziek uit de populaire film KPop Demon Hunters goed. De omzet uit fysieke albums steeg met ruim 18 procent. Dat kwam onder meer door het nieuwe album van Taylor Swift, dat begin oktober uitkwam. Het aandeel won ruim 1 procent.
De algehele stemming op het Damrak was licht negatief na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral technologiebedrijven als Meta, Microsoft en Nvidia onder druk stonden. Wall Street lijkt vrijdag echter te herstellen, mede dankzij beter dan verwachte resultaten van Apple en Amazon.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 978,11 punten.
