Nvidia-baas sluit deals in Zuid-Korea

SEOUL (ANP) - Het Amerikaanse chipconcern Nvidia heeft in Zuid-Korea deals gesloten om aan grote bedrijven in het land te kunnen leveren, waaronder Samsung en Hyundai. De overeenkomsten die zijn bemiddeld met de Zuid-Koreaanse overheid maken het mogelijk meer dan 260.000 chips te verstrekken om Koreaanse AI-projecten een boost te geven. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Nvidia-topman Jensen Huang ging naar het land voor een economische top, maar gebruikt de reis ook om de vraag naar Nvidia's apparatuur aan te wakkeren. Zijn bezoek werd tevens scherp in de gaten gehouden door beleggers.

Donderdag dronk de Nvidia-baas bier met de topmannen van Samsung en Hyundai in een lokaal kiprestaurant. Nadat foto's hiervan op sociale media waren gedeeld, schoten op de beurs in Seoul de aandelen van meerdere kipbedrijven vrijdag tijdelijk fors omhoog. Volgens kenners laat het voorval zien hoe groot de invloed van virale trends en memes is op de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt.