Muziekgroep UMG zakt op Damrak na cijfers en uitstel beursgang VS

AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) behoorde vrijdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Het platenbedrijf achter popsterren als Billie Eilish, Taylor Swift en Harry Styles liet tevens weten de plannen voor een beursgang in de Verenigde Staten op te schorten vanwege "te veel onzekerheid op de markt". Zo zorgt de oorlog in Iran voor veel tumult op de beurzen. Ook het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump zorgt voor onzekerheid.

UMG zakte 3 procent. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor het aandeel na de cijfers. UMG is sinds afgelopen zomer flink gedaald door zorgen van beleggers over nieuwe AI-bedrijven die liedjes kunnen genereren. Voor zijn inkomsten moest UMG het in 2025 hebben van 'traditionele' streamingabonnementen en verkopen van vinyl en cd's. De jaaromzet steeg bijna 6 procent, maar de winst zakte met ongeveer een kwart.

De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 995,24 punten.