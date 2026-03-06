ECONOMIE
Rederij Maersk schort containerdiensten via Midden-Oosten op

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 9:07
anp060326072 1
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De grote Deense rederij Maersk schort twee containerdiensten via het Midden-Oosten tijdelijk op vanwege de oorlog in de regio en de onveilige situatie voor de scheepvaart. Volgens Maersk gaat het om een voorzorgsmaatregel om de veiligheid van bemanningen en schepen te garanderen.
Maersk schort daarbij de FM1 Service op die het Midden-Oosten verbindt met Azië en de ME11 Service die het Midden-Oosten verbindt met Europa. Ook zegt Maersk dat de shuttlediensten in de Golfregio tot nader order worden opgeschort.
Het bedrijf zegt dat het besluit is genomen na een nieuwe risico-inschatting van het conflict in het Midden-Oosten. Maersk zegt de veiligheidssituatie in de regio nauwlettend te blijven monitoren.
