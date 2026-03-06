ECONOMIE
Israël voert 'grootschalige' serie aanvallen uit op Beiroet

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 9:38
anp060326078 1
BEIROET (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zegt in de nacht van donderdag op vrijdag "een grootschalige reeks aanvallen" te hebben uitgevoerd op Beiroet. Bij de nachtelijke aanvallen werden onder meer een commandocentrum en een dronedepot in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad getroffen.
Volgens het leger werden 26 aanvallen uitgevoerd op de buitenwijk Dahiyeh. Die volgden op een evacuatiebevel van de Israëlische strijdkrachten voor het gebied waar honderdduizenden mensen wonen. In een verklaring stelt het leger dat de getroffen locaties door de sjiitische beweging Hezbollah werden gebruikt voor aanvallen op Israël.
Libanon raakte maandag betrokken bij de oorlog toen het door Iran gesteunde Hezbollah Israël aanviel om de moord op de Iraanse opperleider ayatollah Ali Khamenei te wreken. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag dat door Israëlische aanvallen in het hele land tot nu toe zeker 123 doden en 683 gewonden zijn gevallen.
