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Na Anthropic dient ook OpenAI aanvraag in voor beursnotering VS

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 1:10
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SAN FRANCISCO (ANP) - OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC vertrouwelijk documenten ingediend voor een beursnotering. Het bedrijf van Sam Altman heeft nog geen datum voor een mogelijke beursgang, schrijft het in een online verklaring. Bronnen melden aan Bloomberg dat het bedrijf mogelijk al dit najaar naar de beurs zou willen gaan.
Onlangs haalde OpenAI bij een nieuwe investeringsronde nog 122 miljard dollar op voor investeringen. Daarbij werd het door Sam Altman geleide bedrijf gewaardeerd op 852 miljard dollar. Zakenkrant Financial Times meldde eerder dat door het in San Francisco gevestigde OpenAI op een waardering van meer dan 1 biljoen dollar wordt gemikt.
AI-rivaal Anthropic, bekend van chatbot Claude, deed vorige week een aanvraag voor een beursnotering bij de SEC. Met een vertrouwelijke aanvraag kan een bedrijf zijn documenten ter beoordeling voorleggen zonder financiële gegevens en bedrijfsdetails te openbaren tot veel later in het proces.
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