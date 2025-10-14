Duizenden demonstranten in Italië verwacht voor duel met Israël

UDINE (ANP/AFP) - Voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd van het Israëlische voetbalelftal wordt dinsdag in het Italiaanse Udine een protestmars van duizenden pro-Palestijnse demonstranten verwacht. Italië speelt daar om 20.45 uur tegen Israël.

De Italiaanse autoriteiten hebben meer dan duizend politieagenten en militairen ingezet om te voorkomen dat demonstranten in de buurt van het stadion of het Israëlische team kunnen komen.

De demonstratie van dinsdag volgt op een kleinere demonstratie in Oslo afgelopen zaterdag. In de Noorse hoofdstad kwamen enkele honderden mensen bijeen toen Israël het daar opnam in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (5-0).

Noorwegen gaat aan kop van groep I met 18 punten uit zes duels, Italië staat met 12 punten uit vijf wedstrijden op de tweede plaats in groep I. Israël volgt op plek drie met 9 punten uit zes wedstrijden. Als Israël van Italië verliest, is het land uitgeschakeld voor het WK van 2026.