Nagel: ECB zeer waakzaam over impact inflatie door oorlog

Economie
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 11:41
anp050326110 1
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn "zeer waakzaam" over de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie in de eurozone door de sterk stijgende energieprijzen. Dat zei de Duitse centralebankpresident Joachim Nagel donderdag. Het is volgens hem nog wel te vroeg om te zeggen wat de gevolgen voor het rentebeleid van de ECB zijn door het conflict.
Nagel spreekt van een "volatiele situatie". Door de oorlog zijn de prijzen van olie en gas sterk gestegen, waardoor de inflatie aangewakkerd kan worden. Nagel stelt wel dat de inflatie-impact vooral zal afhangen van de duur van het conflict.
De ECB houdt over twee weken een rentevergadering. Dan worden ook nieuwe prognoses voor de inflatie en groei in de eurozone bekendgemaakt. Bij de vergadering in februari hield de ECB de rente voor de vijfde keer op rij onveranderd. Naar verwachting wordt bij de komende vergadering de rente opnieuw ongewijzigd gelaten.
