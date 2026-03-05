Paralympiërs werken Spelen af in Italië zonder winterse kou

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - De omstandigheden in Cortina d'Ampezzo zijn tijdens de Paralympische Winterspelen van de komende weken heel anders dan tijdens de Olympische Spelen van vorige maand. "Toen deden de sporters en coaches veel in dikke pakken vanwege de sneeuw en kou. Nu drinken wij ons kopje koffie voor de eetzaal in het zonnetje in ons T-shirt", zegt chef de mission Esther Vergeer vanuit de Italiaanse wintersportplaats.

Ook de omstandigheden op de piste, waar alle acht Nederlandse paralympiërs in actie komen, zijn anders dan een maand geleden. "Maar ze kunnen zo veel in de preparatie van de sneeuw dat we ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit goed genoeg blijft. Misschien zullen we iets eerder op de dag moeten beginnen met wedstrijden of het programma iets opschuiven voor optimalere omstandigheden, maar dat zijn deze sporters niet anders gewend. Daar maken ze zich geen zorgen over", zegt Vergeer.

Het is wel een van de onzekere factoren bij het inschatten van het aantal medailles voor de equipe. Vergeer: "Alle acht hebben ze kans op podiumplekken, maar bij sneeuwsporten moet je met alle risico's naar beneden. Dat maakt een inschatting met het oog op de medaillespiegel moeilijk. De tiende plek blijft het doel vanuit NOC*NSF." Bij de vorige Winterspelen in Beijing was een zestiende plek het resultaat na nul gouden medailles, drie zilveren en één bronzen.

Openingsceremonie vrijdag

Zitskiër Jeroen Kampschreur werd in 2018 in Pyeongchang al wel eens paralympisch kampioen. "Hij en ook Niels de Langen hebben de afgelopen jaren goede resultaten behaald in de wereldbeker. Daar zie je echt die gretigheid om nu een paar gouden plakken binnen te halen", aldus Vergeer.

De meeste Nederlandse paralympiërs komen zaterdag al in actie. Vrijdag is de openingsceremonie in Verona zonder fysieke Nederlandse aanwezigheid.