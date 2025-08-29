Nasdaq flink lager door koersverliezen Dell en Nvidia

NEW YORK (ANP) - De technologiegraadmeter Nasdaq in New York is vrijdag met een duidelijk verlies gesloten, mede onder druk van minnen voor computerproducent Dell Technologies en AI-chipconcern Nvidia. De twee bedrijven kwamen deze week met kwartaalcijfers naar buiten. Daarnaast ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar gegevens over de inflatie, de consumentenbestedingen en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De Nasdaq sloot op de laatste handelsdag van augustus 1,2 procent in het rood op 21.455,55 punten. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 45.544,88 punten en de breed samengestelde S&P 500 zakte 0,6 procent tot 6460,26 punten. De Dow en S&P 500 sloten donderdag nog op nieuwe recordniveaus. Maandag is Wall Street dicht voor Labor Day.

Dell ging bijna 9 procent onderuit, na een tegenvallende winstverwachting voor het huidige kwartaal. Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips, werd 3,4 procent lager gezet. Een dag eerder verloor Nvidia 0,8 procent na een teleurstellende omzetprognose voor het lopende kwartaal.

Rentebeleid

De Amerikaanse consumentenbestedingen namen in juli opnieuw toe, ondanks zorgen bij huishoudens over de inflatie. De Universiteit van Michigan meldde op basis van een definitief cijfer dat het vertrouwen van consumenten in augustus iets sterker is afgenomen dan eerder werd geraamd.

Daarnaast kwam het inflatiecijfer dat de Amerikaanse centrale bank als belangrijkste maatstaf hanteert uit volgens de verwachtingen van economen. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Op de beursvloeren wordt verwacht dat de Fed in september gaat beginnen met het verlagen van de rente om de economie te ondersteunen na de zwakke banencijfers over juli.

Heffingen

Chipmaker Marvell Technology kelderde bijna 19 procent door tegenvallende verwachtingen voor de omzet in het lopende kwartaal. Ook cosmeticaverkoper Ulta Beauty (min 7 procent) had het lastig na vooruitzichten die slecht werden ontvangen door handelaren.

Caterpillar werd 3,7 procent lager gezet. De fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks voorziet een kostenpost van 1,5 miljard tot 1,8 miljard dollar dit jaar door de heffingen van president Donald Trump.