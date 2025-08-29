86-jarige man gedood in Bergeijk, politie houdt verdachte aan

BERGEIJK (ANP) - Een 86-jarige man die vrijdag werd gevonden bij een huis bij het Brabantse Bergeijk is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie. De man werd gevonden op het erf van een huis waar familie van hem woonde. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Over de verdachte deelt de politie nog geen verdere informatie. Over de doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niets bekend, aldus een woordvoerster. De man werd gevonden op een erf aan de Maaij, in het buitengebied van Bergeijk.