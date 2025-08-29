ECONOMIE
Meta-chatbots doen celebrity's na en genereren pikante foto's

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 22:28
anp290825215 1
MENLO PARK (ANP/RTR) - Meta, het moederbedrijf achter Instagram en Facebook, had chatbots die zonder toestemming beroemdheden imiteerden zoals Taylor Swift, Scarlett Johansson en Selena Gomez, meldt persbureau Reuters. De bots zouden op flirterige wijze met gebruikers praten en desgevraagd met AI ook pikante foto's genereren van de celebrity's.
Volgens Reuters zijn de meeste chatbots gecreëerd door gebruikers, maar ze waren wel openbaar beschikbaar. Ook zouden drie van de celebrity-bots zijn gemaakt door een werknemer van Reuters.
Sommige van de chatbots doen minderjarige acteurs na, zoals de 16-jarige Walker Scobell. Ook van hem zijn shirtloze foto's gecreëerd.
Een woordvoerder van Meta zegt dat de AI-tools geen pikante foto's van beroemdheden hadden moeten maken en sowieso geen foto's van minderjarigen. Volgens hem is dat tegen Meta's eigen regels. Het nadoen van bekende personen is ook verboden, tenzij het gaat om een parodie. Veel van de bots zijn inmiddels verwijderd.
