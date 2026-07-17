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Natuur & Milieu: plan Brussel benadeelt duurzame bedrijven

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 14:14
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UTRECHT (ANP) - De Europese Commissie zet met de herziening van het emissiehandelssysteem (ETS) "de handrem op de verduurzaming van de industrie", stelt Natuur & Milieu. Volgens de milieuorganisatie worden bedrijven die vooroplopen met verduurzaming erdoor benadeeld en profiteren juist de bedrijven die "de omslag jarenlang hebben uitgesteld".
Brussel wil de industrie meer tijd geven om zijn uitstoot te verminderen. Dat staat in de herziening van het ETS voor na 2030, die de Europese Commissie vrijdag presenteerde.
Natuur & Milieu is teleurgesteld over de aangekondigde herziening. "'Klimaatverandering wacht niet op uitstelgedrag van landen en vervuilende bedrijven. Er is lef van overheden nodig om hun rug recht te houden in het belang van iedereen op deze unieke planeet", aldus de organisatie in een persverklaring.
De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat de "kortetermijnbelangen van een deel van de industrie zwaarder wegen dan het beschermen van onze leefomgeving en het beperken van de klimaatcrisis".
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