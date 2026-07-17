ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky wijst oud-minister Klymenko aan voor Veiligheidsraad

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 14:15
anp170726112 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Ihor Klymenko aangewezen als secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad. Dat meldt Zelensky op X. Tot voor kort was Klymenko nog minister van Binnenlandse Zaken, totdat Zelensky afgelopen weekend plots zijn kabinet opschudde en het vertrek van premier Joelia Svyrydenko aankondigde. Daarmee werd een kabinetsval in gang gezet.
Wat volgde was een stoelendans die tot flinke ophef leidde in Oekraïne. Het aangekondigde vertrek van de populaire defensieminister Mychajlo Fedorov leidde tot protesten in onder meer Kyiv. Even klonk het dat Zelensky Klymenko wilde aanwijzen voor dat ambt, maar die zou naar verluidt de plek hebben geweigerd.
Inmiddels is het hoofd van een van de Oekraïense veiligheidsdiensten, Jevheni Chmara, aangewezen als interim-minister van Defensie. Het idee is dat Chmara op een later punt volwaardig minister kan worden.
Op X schrijft Zelensky dat de raad waarvan Klymenko nu de facto leider wordt, primair moet zorgen voor soepele samenwerking tussen verschillende defensieafdelingen en moet toezien op de implementatie van beleidskeuzes. Ook wordt een kerntaak van Klymenko om de militaire productie te coördineren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

ANP-150603408

Dit mysterieuze Nederlandse eiland is op ramkoers met Texel en verandert constant van vorm

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

shutterstock_2350381147

Waarom dementie vaker vrouwen treft dan mannen

gandr-collage

Sociale media van ministers kosten miljoenen

Loading