Navigatiebedrijf TomTom boekt minder omzet, dringt verlies terug

AMSTERDAM (ANP) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft het verlies vorig jaar teruggedrongen, terwijl de omzet daalde. Het Amsterdamse bedrijf levert veel technologie aan de auto-industrie en had er last van dat fabrikanten minder auto's produceerden die TomTom van navigatiemiddelen voorziet. Tegelijkertijd profiteerde TomTom van kostenbesparingen en de verkoop van lucratievere producten.

De omzet daalde in 2025 met 3 procent tot 554,7 miljoen euro. Daarop boekte het bedrijf een kleine operationele winst van 1,6 miljoen euro, terwijl dat resultaat een jaar eerder nog 20,3 miljoen euro negatief was. Door hogere belastingen ging er wel een nettoverlies van 6,4 miljoen in de boeken, tegenover een verlies van 17,3 miljoen euro in 2024.

Financieel topman Taco Titulaer stelt dat het aantal nieuwe orders dat TomTom uit de auto-industrie kreeg in 2025 een record bereikte. Toch duurt het volgens hem pas tot 2027 voordat de omzet weer stijgt, omdat een aantal klanten dit jaar een "transitie" doormaakt.