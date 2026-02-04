Ex-man van Jill Biden opgepakt voor moord op echtgenote

De ex-man van de voormalige Amerikaanse first lady Jill Biden wordt verdacht van de moord op zijn echtgenote. De 77-jarige William Stevenson is maandag opgepakt, meldde de politie in de staat Delaware.

De hulpdiensten zouden de echtgenote van Stevenson, Linda Stevenson, eind december levenloos hebben aangetroffen in haar woonkamer. De politie was afgekomen op meldingen van een huiselijk conflict.

De verdachte was van 1970 tot 1975 getrouwd met Jill. Zij trouwde na hun scheiding in 1977 met de latere president Joe Biden, die tot begin 2025 in het Witte Huis zat.

De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt hoe Linda Stevenson om het leven is gekomen. Haar echtgenoot heeft zijn borg van een half miljoen dollar niet betaald en zit nog vast.