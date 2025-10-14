ECONOMIE
Navigatiedienstverlener TomTom weer winstgevend in derde kwartaal

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 7:43
anp141025038 1
AMSTERDAM (ANP) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft weer winst gemaakt in het derde kwartaal. De nettowinst over de maanden juli tot en met september bedroeg ruim 9 miljoen euro, tegen een verlies van ruim 4 miljoen euro een jaar eerder. In vergelijking met vorig jaar gaf TomTom minder uit aan onderzoek en ontwikkeling en verkoop en marketing, waardoor de kosten dit jaar lager uitvielen.
De omzet over het derde kwartaal kwam uit op bijna 137 miljoen euro. Dat was 3 procent minder dan vorig jaar. TomTom profiteerde wel meer van het verkopen van zijn kaartentechniek aan autoproducenten. De consumententak leverde opnieuw minder op. Dat onderdeel krimpt al jaren omdat de meeste mensen geen los navigatieapparaat meer hebben.
In het tweede kwartaal nam het verlies nog fors toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat had toen vooral te maken met een flinke voorziening die het bedrijf moest nemen vanwege een reorganisatie, waarbij driehonderd banen worden geschrapt.
