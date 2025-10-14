Fascinerende eredienst voor Trump. Netanyahu was er niet, Fifa-baas Infantino en Schoof wel

De eredienst van Trump was fascinerend . Maandag kwamen staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld samen in de badplaats Sharm el-Sheikh (Egypte) om vrede tussen Israël en de terreurorganisatie Hamas te bekrachtigen.

Hoogtepunt van de top: vertegenwoordigers van de VS, Egypte, Qatar en Turkije hebben een gezamenlijke vredesverklaring voor de Gazastrook ondertekend.

Chaos na de historische handtekening

Na de ondertekening ontaardde de vredestop in een chaos. Toen de aanwezige leiders wilden gaan zitten voor de verwachte toespraken van Trump en al-Sisi, greep de zaalomroeper op aandringen van de Amerikaanse ritselaars van Trump in.

Netanyahu was er niet, Fifa-baas Infantino en Schoof wel

De leiders moesten zich op het podium verzamelen, kennelijk als decor voor de Amerikaanse president en zijn Egyptische collega, zodat ze nog meer konden stralen. Bondskanselier Friedrich Merz (69) was zichtbaar geïrriteerd. De Franse president Emmanuel Macron (47) weigerde het podium op te gaan en nam plaats uiterst rechts op de eerste rij.

Pas toen de Egyptische president al-Sisi (in het Arabisch) al geruime tijd sprak, bereikten de vertaalapparaatjes de aanwezigen. Ook Trump stond zonder vertaling naast de Egyptenaar.

Over de vraag of het goed komt met de bewoners van Gaza en met de rest van het vredesproces is het niet gegaan. Het ging tenslotte om Trump

Uiteindelijk gooide de Amerikaanse president het hele protocol overhoop. Anders dan gepland haalde hij de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif (74) naar de microfoon. Die droeg Trump vanwege zijn verdiensten voor de Nobelprijs voor de Vrede voor. Eerder had het Duitse protocol al gezegd te verwachten dat men een “Trump-show” zou bijwonen. Aan het eind grensde het aan Trump-verheerlijking: “God zegene u,” aldus de Pakistaan.

Trumps aanpak

n plaats van een toespraak hield hij een soort parade van leiders, alsof hij zijn verzameling staatshoofden presenteerde: hier is mijn Pakistaan, hier mijn Meloni, hier mijn Merz, mijn Orbán, mijn Macron… Daarbij moest hij steeds weer kijken wie er nu voor hem zat of achter hem was opgesteld.

En uitgerekend Israël ontbrak in Egypte: nadat Trump de ochtend met premier Benjamin Netanyahu (75) had doorgebracht, reisde hij zonder hem verder. Turkije beweerde dat het de deelname van Netanyahu had verhinderd. Daarentegen stond FIFA-baas Gianni Infantino (55) wel op het podium. Onlangs wees hij nog oproepen af om Israël uit het voetbal te weren.