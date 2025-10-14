ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fascinerende eredienst voor Trump. Netanyahu was er niet, Fifa-baas Infantino en Schoof wel

Politiek
door Gerard Driehuis
dinsdag, 14 oktober 2025 om 7:33
gandr-collage (17)
De eredienst van Trump was fascinerend. Maandag kwamen staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld samen in de badplaats Sharm el-Sheikh (Egypte) om vrede tussen Israël en de terreurorganisatie Hamas te bekrachtigen.
Hoogtepunt van de top: vertegenwoordigers van de VS, Egypte, Qatar en Turkije hebben een gezamenlijke vredesverklaring voor de Gazastrook ondertekend.
Chaos na de historische handtekening
Na de ondertekening ontaardde de vredestop in een chaos. Toen de aanwezige leiders wilden gaan zitten voor de verwachte toespraken van Trump en al-Sisi, greep de zaalomroeper op aandringen van de Amerikaanse ritselaars van Trump in.
Netanyahu was er niet, Fifa-baas Infantino en Schoof wel
De leiders moesten zich op het podium verzamelen, kennelijk als decor voor de Amerikaanse president en zijn Egyptische collega, zodat ze nog meer konden stralen. Bondskanselier Friedrich Merz (69) was zichtbaar geïrriteerd. De Franse president Emmanuel Macron (47) weigerde het podium op te gaan en nam plaats uiterst rechts op de eerste rij.
Pas toen de Egyptische president al-Sisi (in het Arabisch) al geruime tijd sprak, bereikten de vertaalapparaatjes de aanwezigen. Ook Trump stond zonder vertaling naast de Egyptenaar.
Over de vraag of het goed komt met de bewoners van Gaza en met de rest van het vredesproces is het niet gegaan. Het ging tenslotte om Trump
Uiteindelijk gooide de Amerikaanse president het hele protocol overhoop. Anders dan gepland haalde hij de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif (74) naar de microfoon. Die droeg Trump vanwege zijn verdiensten voor de Nobelprijs voor de Vrede voor. Eerder had het Duitse protocol al gezegd te verwachten dat men een “Trump-show” zou bijwonen. Aan het eind grensde het aan Trump-verheerlijking: “God zegene u,” aldus de Pakistaan.
ANP-539141009
Trumps aanpak
n plaats van een toespraak hield hij een soort parade van leiders, alsof hij zijn verzameling staatshoofden presenteerde: hier is mijn Pakistaan, hier mijn Meloni, hier mijn Merz, mijn Orbán, mijn Macron… Daarbij moest hij steeds weer kijken wie er nu voor hem zat of achter hem was opgesteld.
En uitgerekend Israël ontbrak in Egypte: nadat Trump de ochtend met premier Benjamin Netanyahu (75) had doorgebracht, reisde hij zonder hem verder. Turkije beweerde dat het de deelname van Netanyahu had verhinderd. Daarentegen stond FIFA-baas Gianni Infantino (55) wel op het podium. Onlangs wees hij nog oproepen af om Israël uit het voetbal te weren.
Over de vraag of het goed komt met de bewoners van Gaza en met de rest van het vredesproces is het niet gegaan. Het ging tenslotte om Trump

Lees ook

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaarTrump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar
Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-rakettenTrump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten
Trump ziek: Wie is JD Vance?Trump ziek: Wie is JD Vance?
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

ANP-539087619

Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.

ANP-514256293

Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

ANP-536521789

Dat ging maar net goed: Ryanair-vliegtuig had nog voor 6 minuten brandstof

nasrah-habiballah-hoofdfoto-veradevries-65322b2ce6f91

Dit is een passende dag voor lof voor NOS-correspondent Nasrah Habiballah uit Zierikzee

shutterstock_2541978555

Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen

generated-image (1)

In deze 10 landen leven mensen het langst. Waarom staat Nederland op 25?

Loading