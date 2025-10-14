Bossen en bodems in zwaar weer, klimaatraad maakt zich zorgen

DEN HAAG (ANP) - De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) maakt zich zorgen over de bossen en bodems in Nederland. Ze zitten "in zwaar weer" terwijl ze onmisbaar zijn voor "klimaatbeleid, ons dagelijks leven en onze economie", stelt de raad. De klimaatverandering versnelt en de biodiversiteit gaat hard achteruit, terwijl er volgens de WKR steeds meer van de bossen en bodems wordt gevraagd.

De raad constateert dat bossen en bodems de afgelopen twee jaar onverwacht sterk reageerden op warmere weersomstandigheden. Dit terwijl ze een belangrijke rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Ze nemen 30 procent van de menselijke koolstofuitstoot op. Zonder deze bijdrage was de aarde al meer dan 1,5 graden opgewarmd, aldus de WKR. Alleen in 2023 en 2024 namen ze vrijwel geen koolstof meer op. Hiermee lijken bossen en bodems gevoeliger voor de opeenstapeling van extreme weersomstandigheden dan eerder werd gedacht. Het is nog te vroeg om te bepalen of dit structureel is. Maar volgens de raad laat het wel zien dat de bossen en bodems structureel lijden onder de gevolgen van ontbossing, de toenemende vraag naar hout en het verlies van biodiversiteit.

Deze recente wetenschappelijke inzichten moeten meegenomen worden in klimaatvoorspellingen en in klimaat- en natuurbeleid, vindt de raad. Het gevaar is dat "we onaangenaam verrast worden" als dat niet gebeurt. "Als bossen en bodems minder CO2 opnemen en vasthouden, is het halen van klimaatdoelen moeilijker en wordt de beschikbaarheid van duurzame biomassa onzekerder, terwijl de vraag toeneemt. Bovendien vraagt het herstellen van de natuur meer inzet in een veranderend klimaat, terwijl juist gezonde natuur beter bestand is tegen klimaatverandering", aldus de WKR.

Volgens de klimaatraad kan het beschermen en herstellen van de natuur onder meer door duurzame landbouw, vernatten van veenweidegronden en door ruimtegebruik dat past bij water, bodem en klimaat. Ook buiten Nederland valt er wat te halen, stelt de WKR. "Minder soja, palmolie, en niet-duurzaam geproduceerd hout importeren, gebruiken en exporteren zou veel tropisch bos helpen beschermen."