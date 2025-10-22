Nazaten Astrid Lindgren klagen limonademerk 'Pipi' aan

Nazaten van de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren hebben een rechtszaak aangespannen tegen een limonademerk uit Kroatië. Het gaat om het merk 'Pipi', wat volgens de kinderen en kleinkinderen van Lindgren, de bedenker van Pippi Langkous, een schending is van het merkenrecht.

De zaak is aangespannen door The Astrid Lindgren Company, dat eigendom is van de kinderen en kleinkinderen van de schrijfster. Dat bedrijf heeft als doel het oeuvre van Lindgren te beschermen. Ook heeft de onderneming het merkenrecht op Pippi Langkous in Zweden geregistreerd.

Op de website van het frisdrankenmerk is te lezen dat Pipi al sinds 1971 bestaat en vernoemd is naar Pippi Langkous. Op de frisdrankflessen staat een blond meisje met twee staartjes in het haar.