Beschadigde kroon kan na diefstal Louvre gerestaureerd worden

PARIJS (ANP/AFP) - De kroon die zondag bij de diefstal in het Louvre beschadigd raakte, kan worden gerestaureerd. Dat zei de directeur van het museum in Parijs, Laurence des Cars, in de Franse senaat. Zij werd daar woensdagmiddag verhoord.

Des Cars vertelde ook dat de kroon waarschijnlijk beschadigde toen deze "via een te kleine opening uit de speciale vitrine werd gehaald". Niet toen de dieven hem lieten vallen tijdens het vluchten, zoals eerder werd gedacht. Het hoofdsieraad werd zondag na de inbraak teruggevonden.

De kroon was van keizerin Eugénie de Montijo, de vrouw van Napoleon III.

Van acht andere juwelen ontbreekt nog steeds elk spoor. Het gaat onder andere om een ketting met smaragden en diamanten die Napoleon ooit aan zijn vrouw Marie-Louise gaf, en een diadeem van keizerin Eugénie waar bijna 2000 diamanten op zitten. De gestolen juwelen zijn in totaal 88 miljoen euro waard.