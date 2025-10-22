ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beschadigde kroon kan na diefstal Louvre gerestaureerd worden

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 19:40
anp221025234 1
PARIJS (ANP/AFP) - De kroon die zondag bij de diefstal in het Louvre beschadigd raakte, kan worden gerestaureerd. Dat zei de directeur van het museum in Parijs, Laurence des Cars, in de Franse senaat. Zij werd daar woensdagmiddag verhoord.
Des Cars vertelde ook dat de kroon waarschijnlijk beschadigde toen deze "via een te kleine opening uit de speciale vitrine werd gehaald". Niet toen de dieven hem lieten vallen tijdens het vluchten, zoals eerder werd gedacht. Het hoofdsieraad werd zondag na de inbraak teruggevonden.
De kroon was van keizerin Eugénie de Montijo, de vrouw van Napoleon III.
Van acht andere juwelen ontbreekt nog steeds elk spoor. Het gaat onder andere om een ketting met smaragden en diamanten die Napoleon ooit aan zijn vrouw Marie-Louise gaf, en een diadeem van keizerin Eugénie waar bijna 2000 diamanten op zitten. De gestolen juwelen zijn in totaal 88 miljoen euro waard.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

960x0

De beste AirPods volgens de Wall Street Journal: Een gids voor de juiste keuze

Loading