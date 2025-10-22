VS vallen vermeende drugsboot aan in Stille Oceaan

WASHINGTON (ANP/RTR) - De VS hebben in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) een vermeend drugstransport in de Stille Oceaan aangevallen. Dat schrijft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth op X. De twee opvarenden zijn daarbij omgekomen, aldus Hegseth. Eerder werd nog vermoed dat het om drie gedode opvarenden ging, zo meldde CBS op basis van overheidsbronnen.

De minister, die door de regering-Trump de officieuze post 'minister van Oorlog' kreeg toegewezen, stelt dat de aanval plaatsvond in internationale wateren. Ook herhaalde hij de woorden die hij gebruikte bij eerdere aanvallen: dat "narcoterroristen" proberen "gif" de VS binnen te brengen. Bewijs dat de boot in kwestie daadwerkelijk behoort tot drugscriminelen, gaf Hegseth niet.

Het is de achtste keer sinds september dat een vaartuig wordt aangevallen dat volgens de VS toebehoort aan drugscriminelen. Bij die aanvallen kwamen tot nu toe 34 personen om. Twee opvarenden die een Amerikaanse luchtaanval afgelopen week overleefden, in de Caribische Zee, zijn uitgezet naar hun respectievelijke land van herkomst, Colombia en Ecuador. De opvarende uit dat laatste land werd door Ecuador vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs. De Colombiaan zou nog in het ziekenhuis liggen en hangt vervolging boven het hoofd.

De zeven eerdere Amerikaanse aanvallen vonden allen plaats in de Caribische Zee. Deze jongste aanval is de eerste in wateren aan de westkant van de VS.