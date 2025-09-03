Nederland groeit als vakantieland

DEN HAAG (ANP) - Nederland is gegroeid als vakantieland, als het op uitgaven door toeristen aankomt. Vorig jaar gaven Nederlandse en buitenlandse toeristen hier 111,2 miljard euro uit. Dat is bijna 6 miljard euro meer dan een jaar eerder, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau meldt ook dat de toeristische sector vorig jaar harder groeide dan de Nederlandse economie als geheel. Daarmee is een inhaaleffect gaande na de coronapandemie, die door reisbeperkingen en sluitingen van horecagelegenheden een relatief grote impact had op vakantie-industrie. In de andere jaren na de coronacrisis groeide de toerismesector ook harder dan de economie.

Helemaal hersteld van de coronaklap is de sector niet. Zo was er in de branche minder werk dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. Maar de werkgelegenheid in de toeristische sector is vorig jaar wel gestegen, maakt het CBS bekend. Vooral bij reisbureaus en in de luchtvaart kwamen er meer banen bij.

Van alle bestedingen door toeristen namen Nederlanders het grootste deel voor hun rekening, namelijk ruim 67 miljard euro. Bij toeristische uitgaven door buitenlanders telt het CBS ook sommige bestedingen op die ze in het buitenland deden, maar bij een Nederlands bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld bij onlineboekingen bij een Nederlands bedrijf.